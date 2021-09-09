«Есть одна реальная версия»: Песков об обстоятельствах гибели Зиничева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «кощунственными измышлениями» альтернативные версии о смерти главы МЧС страны Евгения Зиничева.

Песков заметил, что Кремлю «абсолютно понятны» детали трагедии, произошедшей в Норильске. Зиничев погиб 8 сентября на учениях, когда попытался спасти упавшего со скалы кинорежиссера Александра Мельника. Деятель искусства приехал в регион для съемок документальной ленты, посвященной развитию Арктики и Северного морского пути.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин перед началом заседания Кабмина страны провел минуту молчания в память о погибшем. Президент РФ также присвоил Зинчеву звание Героя России посмертно.