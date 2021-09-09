Пресс-секретарь Путина опроверг данные о саммите президентов России и США

Россия не ведет с США конкретных переговоров относительно нового саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Украинское издание «Страна.ua» ранее обнародовало информацию о том, что Москва и Вашингтон ведут подготовку к новой встрече на уровне глав государств.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что контакты с американской стороной ведутся на разных уровнях, однако сейчас нет каких-либо конкретных планов по организации переговоров с участием президентов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее анонсировал переговоры с американскими представителями по вопросам стратегической стабильности. По его словам, встреча пройдет в конце сентября.