Мишустин начал заседание кабинета министров с минуты молчания в память о погибшем Зиничеве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал погибшего главу МЧС Евгения Зиничева «настоящим офицером».

Председатель правительства перед началом заседания кабинета министров предложил коллегам почтить минутой молчания память Зиничева. Министр получил несовместимые с жизнью травмы на учениях в Норильске, когда попытался помочь сорвавшемуся со скалы кинорежиссеру Александру Мельнику.

"Это тяжелая утрата для его близких и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым», — сказал Мишустин.

Глава кабинета министров выразил слова поддержки и сочувствия родным и близким Зиничева. Президент РФ Владимир Путин ранее послал телеграмму с соболезнованиями семье главы МЧС, а также посмертно наградил руководителя ведомства званием героя России.