Песков: Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Спикер добавил, что глава государства не запланировал участие в мероприятии. Сессия Генассамблеи ООН откроется 14 сентября. Неделя высокого уровня будет проходить в период с 21 по 27 сентября, сообщили журналисты.

Ранее появилась информация о возможных переговорах Путина и лидера США Джо Байдена. Иностранные СМИ отметили, что стороны готовятся ко второму саммиту. Однако в Кремле опровергли эти сведения. Конкретных планов по встрече глав России и Соединенных Штатов нет, процитировали Пескова на телеканале «360».