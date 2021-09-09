Владимир Путин лично посетит церемонию прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым

Президент России Владимир Путин планирует лично проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трагедия произошла в Красноярском крае. Зиничев присутствовал на межведомственных учениях, которые проходили в этом регионе. Руководитель ведомства стоял на краю обрыва, а рядом с ним был режиссер и оператор Александр Мельник. Оператор поскользнулся и сорвался вниз. Зиничев бросился в воду, чтобы спасти человека. Однако министр разбился о выступающий камень.

Прощание с руководителем ведомства состоится 10 сентября. По словам Пескова, Владимир Путин намерен лично посетить церемонию.