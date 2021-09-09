Премьер Армении Пашинян выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Зиничева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным для выражения соболезнований в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Пашинян направил в Москву телеграмму, в которой от имени всего народа Армении посочувствовал горю родных и близких погибшего офицера. По словам главы армянского кабмина, он был глубоко опечален, узнав о смерти генерала.

«От имени народа Армении и лично от меня прошу передать слова искреннего сострадания и поддержки родным и близким Евгения Зиничева», — гласит текст телеграммы.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, пытаясь выручить упавшего со скалы известного режиссера Александра Мельника, снимавшего учебный фильм о работе спасателей. Генералу посмертно присвоено звание Героя России.