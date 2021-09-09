Экс-глава кузбасского города Мыски Юрий Торопов скончался на 70-м году жизни

Бывший мэр кузбасских Мысков Юрий Торопов умер в возрасте 69 лет. Соответствующее известие озвучили в пресс-службе администрации города.

Свой профессиональный путь он начал электромонтером в мысковской горэлектросети, где 16 лет работал в должности генерального директора. Горожане три раза избирали его главой города: в 1999, 2003, 2008 годах. В отставку Юрий Торопов ушел осенью 2010 года после проверок эффективности расходов бюджетных средств.

«Уход Юрия Александровича — это тяжелая и невосполнимая утрата для всех — родных и друзей, коллег и сотрудников», — отметили в администрации.

Церемония прощания с экс-главой Мысков Юрием Тороповым пройдет 10 сентября с 10:00 до 13:00 по московскому времени на территории Мысковской горэлектросети по адресу: ул. Первомайская, 22.