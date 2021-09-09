В Венгрии в ходе прививочной кампании использовали все запасы вакцины «Спутник V»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что российская вакцина «Спутник V» пользовалась популярностью среди граждан в ходе прививочной кампании против COVID-19.

Сийярто подчеркнул, что в стране еще продолжается вакцинация от коронавируса, но запасы российской вакцины «Спутник V» уже израсходованы. В Венгрии прививку вакциной из России получили около миллиона человек. «Спутник V» пользовался большой популярностью в стране, заявил Сийярто в интервью РБК.

Вакцина «Спутник V» была разработана на базе центра имени Гамалеи и стала первой в мире прививкой от коронавируса. Сейчас в России зарегистрированы еще три препарата — «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».