Актер Майкл Константин умер в 94 года

Американский актер Майкл Константин скончался на 95-м году жизни. Смерть наступила 31 августа после продолжительной болезни.

Майкл Константин (настоящее имя - Константин Иоаннидис) родом из Рединга (штат Пенсильвания), вырос в семье греческих иммигрантов. Помимо роли отца главной героини в «Моей большой греческой свадьбе» зрители также знают о по участию в популярных телевизионных проектах.

Также за работу в сериале «Комната 222» Константину вручили премию «Эмми». За эту же роль и за игру в сериале «Суд Сироты» актера номинировали на «Золотой глобус».

Автор композиции «Сиртаки» из фильма «Грек Зорба» Микис Теодоракис умер на 97-м году жизни. Смерть деятеля искусства наступила из-за болезни, с которой Теодоракис боролся в течение нескольких лет.