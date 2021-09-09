Депутат Гемпель указал на попытки Киева навредить Крыму

Политика действующей украинской власти безумна, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Правительство Украины предложило Совету нацбезопасности ввести санкции против 24 юридических и шести физических лиц, которые причастны к возведению Крымского моста. По мнению Киева, необходимо применить ограничительные меры сроком на пять лет.

Депутат Гемпель в беседе с журналистами РИА Новости назвал мракобесием инициативу Украины. Таким образом Киев пытается навредить Киеву. Ведь российский полуостров стремительно развивается и преобразовывается, указал Гемпель.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против российских граждан. Ограничения коснулись полковника Ивана Кузнецова, сообщили на телеканале «360».