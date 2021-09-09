МИД Украины заявил о готовности к встрече «нормандской четверки» в любой момент

Украинская сторона готова провести встречу на уровне министров иностранных дел стран «нормандской четверки» в любой момент, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Накануне по инициативе Германии состоялась видеоконференция политсоветников «нормандского формата». Берлин настаивал на том, чтобы главной темой обсуждения стала возможность проведения саммита до конца 2021 года.

Ситуация в Донбассе остается острой уже семь лет. Урегулирование обсуждается на встречах контактной группы в Минске и переговорах «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция).

Согласно Минским соглашениям, стороны должны прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Украина, со своей стороны, должна провести конституционную реформу, ключевыми пунктами которой должна стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом украинские политики затягивают выполнение этого плана и периодически озвучивают противоречивые заявления.