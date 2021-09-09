В МЧС России назвали дату прощания с главой ведомства Зиничевым

Представители МЧС России подтвердили дату и место прощания с главой ведомства Евгением Зиничевым, трагически погибшим на учениях в Норильске.

Траурная церемония прощания с генералом армии пройдет 10 сентября с 09:00 до 10:30 в здании НЦУКС, расположенном в Москве на улице Ватунина, 1, сообщается на официальном сайте МЧС России. Похороны Евгения Зиничева пройдут в Санкт-Петербурге.

Глава ведомства погиб в возрасте 55 лет при исполнении служебного долга 8 сентября 2021 года. Генерал бросился на помощь упавшему со скалы оператору Александру Мельнику, который снимал учебный фильм о работе спасателей, ударился о камень и скончался на месте инцидента.

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Зиничева и сказал, что тот погиб как настоящий спасатель, сообщал ФАН.