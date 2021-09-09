МИД России предупредил об угрозе со стороны «Аль-Каиды»

«Аль-Каида»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) несет угрозу для мира. Такое заявление сделали в российском министерстве иностранных дел.

Опасения выразил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в комментарии РИА Новости. Члены группировки располагают большим техническим, боевым и финансовым потенциалом, уверен дипломат.

Он заявил, что актуальной остается проблема иностранных террористов, которая появилась вместе с ИГИЛ1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Движение разделилось на ячейки, которые расползаются по разным странам.

«Не меньшую угрозу для мира представляет собой и «Аль-Каида»», — добавил Сыромолотов.

Он подчеркнул, что ведется необходимая работа, чтобы устранить опасность. Он надеется, что все проблемы с террористами будут решены.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации