Стало известно о смерти актрисы озвучки Нателлы Шарашидзе

Актриса озвучки Нателла Шарашидзе скончалась в Москве. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Ее тело было обнаружено в квартире в центре столицы. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка, сообщает РЕН.ТВ.

Шарашидзе занималась озвучиванием фильмов. Известность ей принесли радиопостановки «Аэлита», «Весной в дороге», «Дома вдовца», «Митрофан Пятницкий», «Мусоргский», «На заводе» и другие.

Накануне также ушла из жизни супруга бывшего дирижера Большого театра Дина Эрмлер. На момент смерти она находилась дома, в кругу семьи. Ей было 93 года.