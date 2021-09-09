Программист Вакулин рассказал, как распознать атаку кибермошенников

Мошенники придумали новый способ вытягивания личных данных и денег из доверчивых граждан. На этот раз под ударом оказались пользователи портала «Госуслуги».

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что преступники делают рассылку уведомлений якобы от «Госуслуг» об откреплении человека от поликлиники из-за технических неполадок. В этом же сообщении предлагается пройти по специальной ссылке, чтобы заполнить анкету для новой регистрации в медучреждении. Правда, требуется заплатить госпошлину — несколько тысяч рублей.

Что делать, если получили такое письмо? Представитель Сбера рекомендует для начала позвонить в поликлинику и удостовериться, что никакого открепления не было. Для большей безопасности в личном кабинете портала рекомендуется настроить вход через СМС-подтверждение. Станислав Кузнецов подчеркнул, что прикрепление к той или иной поликлинике на «Госуслугах» абсолютно бесплатно.

Но если получатель «письма счастья» все же перешел по предложенной ссылке, паниковать не стоит. Эксперт по информационной и компьютерной безопасности, программист Сергей Вакулин в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что в самом переходе угрозы нет.

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«Переход на сам сайт мошенников не опасен. Кража личных данных происходит только в том случае, если человек скачивает какие-то файлы, например, анкету. Когда пользователь запускает файл, то здесь уже есть опасность "слить" личные данные», — сказал эксперт.

Понять, что сайт мошеннический довольно просто. По словам Вакулина, в первую очередь нужно обратить внимание на доменное имя (символьное название сайта). Как правило, это чрезмерно длинный набор букв и символов.

Другой признак: во многих браузерах есть функция оповещения безопасности - знак замочка в поисковой строке.

Закрытый замок (в некоторых браузерах подсвечивается зеленым цветом) говорит о безопасности ресурса, а вот открытый (и соответственно красный) сигнализирует о том, что на этом сайте данные не шифруются. То есть, крайне высока «утечка» персональных данных, подытожил Вакулин.