Президенты России и Белоруссии обсудят ситуацию в Афганистане во время встречи в Москве

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко планируют обсудить интеграционные вопросы и ситуацию в Афганистане.

Встреча состоится 9 сентября в Москве. Пресс-служба Кремля сообщает, что стороны поднимут вопрос об интеграционных процессах в рамках Союзного государства, а также другие сферы российско-белорусского сотрудничества. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудят ряд актуальных проблем региональной повестки в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Также стороны намерены затронуть вопрос о ситуации в Афганистане.

После встречи главы государств дадут пресс-конференцию. Путин и Лукашенко не намерены подписывать какие-либо документы по итогам переговоров.

Владимир Путин 9 сентября также примет участие в саммите БРИКС. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.