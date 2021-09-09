Президент Белоруссии вылетел в Москву для переговоров с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел из Минска в Москву. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Агентство БелТА сообщает, что президент республики вылетел из Национального аэропорта Минск.

Стороны планируют обсудить интеграционные процессы в рамках Союзного государства, а также другие вопросы сотрудничества. Путин и Лукашенко также поднимут тему Афганистана в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Президенты России и Белоруссии не будут подписывать какие-либо документы по итогам переговоров.

Владимир Путин 9 сентября также примет участие в саммите стран ЮРИКС. Участники мероприятия обсудят ситуацию в Афганистане.