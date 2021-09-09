Замена российской авионики обернулась для ГП «Антонов» убытками и уголовным делом

Служба безопасности Украины выявила служебную халатность должностных лиц государственного предприятия «Антонов», известного в советское время производством самолетов серии «Ан». ГП заключило убыточный контракт с канадским поставщиком авионики «Esterline CMC Electronics» — бюджет страны недосчитался 243 тысяч долларов, сообщают украинские СМИ.

В июле 2016 года предприятие решило заменить российскую авионику в самолетах «Ан» и подписало договор с канадцами на поставки вычислительных систем, дисплеев и GPS-датчиков. Ранее эти комплектующие закупались в России.

«Оборудование Esterline CMC как нельзя лучше соответствует нашим потребностям. Уверены, что его использование обеспечит нашим самолетам дополнительные преимущества на мировом рынке», — заявлял пять лет назад президент ГП «Антонов» Александр Коцюба.

В 2020 году самолеты «модернизировали», а спустя год выяснилось, что один из контрактов был убыточен — поставляемое оборудование устарело, но все равно стоило дорого. Возбуждено уголовное дело.

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Легендарное советское конструкторское бюро им. Антонова не выпустило с 2016 года ни одного серийного самолета и пребывает в кризисе. В текущем году планировалось запустить серийное производство Ан-132 на новом заводе в Саудовской Аравии, но гендиректор ГП «Антонов» Сергей Бычков в конце августа заявил, что в СА «сменилось правительство, они начали лоббировать Airbus, а с нами сотрудничество пока приостановилось».

Тем не менее планы на будущее у бывшего легендарного предприятия есть. К 2024 году ГП намерено создать самолет малой авиации на базе Ан-28 и Ан-38 при помощи американской компании Legacy. Также планируется модернизировать самолеты «Мрия» и «Руслан» — для этого с «Мотор Сич», вокруг которого продолжается связанный с национализацией скандал, был подписан контракт на 920 миллионов гривен.

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