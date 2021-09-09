Сотрудники МЧС нашли еще два тела на месте взрыва газа в Ногинске

Количество жертв взрыва газа в одном из жилых домов Ногинска увеличилось до семи. Спасатели обнаружили еще два трупа на месте ЧП.

Предположительно, тела принадлежат двум девушкам, которые накануне были объявлены пропавшими без вести. Также сообщается, что сегодня ночью сотрудники МЧС смогли извлечь из-под завалов труп десятилетнего мальчика.

Взрыв газа в жилом доме произошел вчера. В результате происшествия погибли как минимум семь человек, а 17 пострадали. Здание было частично разрушено но при этом подлежит восстановлению. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.