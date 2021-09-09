Роскосмос назвал причины срабатывания сигнализации на российском модуле МКС

Аварийная сигнализация сработала на российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом сказано на сайте Роскосмоса.

Инцидент произошел в 4:55 по московскому времени. Астронавт Олег Новицкий уведомил подмосковный Центр управления полетами о срабатывании аварийной сигнализации. Экипаж российского модуля почувствовал дым и запах гари. Астронавты включили специальный фильтр для очистки атмосферы.

Позже стало известно, что датчик задымления сработал при автоматической зарядки аккумулятора. После очистки атмосферы члены экипажа продолжили режим ночного отдыха. В Роскосмосе уточнили, что все системы станции работают в штатном режиме.