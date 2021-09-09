Инаугурация нового правительства Афганистана пройдет 11 сентября

Представители запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1 назначили инаугурацию нового правительства Афганистана на 11 сентября. Об этом сообщил источник РИА Новости. В этот день, ровно 20 лет назад, в США произошла серия крупнейших в истории человечества терактов, при которых погибли 2977 человек.

Главой нового правительства стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем — мулла Абдул Гани Барадар. Министерством иностранных дел будет заведовать один из лидеров боевиков Амир Хан Муттаки. Также подтвердилась информация о том, что Россия, Иран, Катар, Турция, Пакистан и Китай приглашены на церемонию инаугурации.

د افغانستان اسلامي امارت د کابنیې د اعلان شویو غړو نوملړ. pic.twitter.com/SC46up83dG — TOLOnews (@TOLOnews) September 7, 2021

Впрочем, официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин в беседе с ТАСС заявил, что ему ничего не известно о дате проведения инаугурации.

Теракты 11 сентября 2001 года организовали боевики «Аль-Каиды»1 — террористической организации, запрещенной в РФ. Подробнее о том, что случилось в тот день, можете прочитать в материале «Политики Сегодня».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации