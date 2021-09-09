МИД России анонсировал переговоры с США по стратегической стабильности

Россия и США обсуждают новые переговоры по стратегической стабильности. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он сообщил РИА Новости, что встреча состоится в Женеве. Консультации пройдут в последние дни сентября. Рябков добавил, что саммиту будут предшествовать рабочие контакты в формате видеоконференций.

«Важно, что эта работа становится все более содержательной, то есть, идет «на глубину»», — подчеркнул замглавы министерства иностранных дел.

Первые переговоры по стратегической стабильности между Россией и США прошли в Женеве 28 июля. Американский Госдеп тогда заявил, что диалог был содержательным и профессиональным.