Посольство США в Москве соболезнует в связи с гибелью Зиничева

Посольство Соединенных Штатов в Москве выразило соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Начальник ведомства погиб при исполнении служебных обязанностей во время проведения учений в Норильске. Евгений Зиничев пытался спасти оператора, который поскользнулся на краю обрыва. В результате оба сорвались со скалы.

Политики разных государств уже выразили соболезнования в связи с гибелью министра. Соответствующие телеграммы направили президенты Сербии и Никарагуа, а также главы МИД Кубы и Швеции.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Пост министра он занял в 2018 году, а через два года ему было присвоено звание генерала армии.