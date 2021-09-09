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Ким Чен Ын получил поздравления от Путина в день основания КНДР

Ким Чен Ын получил поздравления от Путина в день основания КНДР

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравления по случаю дня основания республики, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Российский лидер пожелал Ким Чем Ыну здоровья и успехов, а населению страны — благополучия и счастья. По словам Путина, развитие сотрудничества между Москвой и Пхеньяном укрепит стабильность и безопасность в регионе.

«Я уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога и сотрудничества по различным направлениям», — сказано в телеграмме.

Северная Корея 9 сентября празднует 73-ю годовщину образования Народного правительства и провозглашение республики.

Ранее стало известно, что Владимир Путин примет участие в саммите стран БРИКС. Мероприятие состоится 9 сентября в режиме видеоконференции. Стороны планируют обсудить борьбу с пандемией и ситуацию в Афганистане.