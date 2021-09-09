Visa поднимет межбанковскую комиссию для супермаркетов с 1 февраля

Платежная система Visa повысит межбанковскую комиссию для супермаркетов. Из льготного тарифа будут исключены крупные магазины бытовой техники, мебели и курьерские службы.

В четверг, 9 сентября, источник в компании подтвердил намерение Visa повысить межбанковскую комиссию (интерчейндж) с 1 февраля 2022 года. Размер комиссии устанавливает платежная система, а оплачивает банк продавца. Платеж получает банк покупателя. В среднем, ставка варьируется от 1,5 – 2,5% от стоимости товара, но с февраля интерчейндж вырастет с 1% до 1,3% от стоимости товаров. Льготный тариф для крупных супермаркетов не изменится, но из него исключат почти все премиальные карты, изменения не коснутся только Visa Platinum Business.

Льготные программы для крупных магазинов будут отменять в три этапа, сначала это коснется магазинов мебель, стройматериалов, после магазинов бытовой техники и курьерских служб.

С 1 февраля карты Visa Electron перейдут на тарифы Visa Classic. Тарифы интерчейнджа вырастут с 0,8-0,95% до 1,5-1,65%. Платежная система также повысит сервисный сбор с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам.