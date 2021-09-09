Погибший глава МЧС Зиничев стал Героем России посмертно

Глава государства Владимир Путин присвоил погибшему министру по чрезвычайным ситуациям России Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин присвоил Зиничеву звание Героя России за героизм, мужество и отвагу, которые он проявил во время исполнения служебного долга.

Спасатель, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Он бросился за сорвавшимся в воду кинорежиссером Александром Мельником, который приехал в Арктику искать место для съемок нового документального фильма. Зиничев разбился о выступающий камень. Главе МЧС было 55 лет. Он возглавлял ведомство с мая 2018 года.