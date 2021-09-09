Президент Казахстана готов наладить контакты с новыми властями Афганистана

Казахстан готов к налаживанию деловых контактов с новыми властями Афганистана. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выступал на торжественной церемонии вручения верительных грамот. По его словам, Афганистан должен стать стабильным государством, которое живет в мире с собой и соседями.

«Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями», — отметил президент Казахстана.

Токаев отметил, что в первую очередь связи коснутся гуманитарных проблем. Мировое сообщество не должно оставлять Афганистан в переломное для страны время. Президент Казахстан надеется, что представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) будут открыты к переговорам и сформируют инклюзивное правительство.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации