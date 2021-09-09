Следователи Кузбасса предъявили обвинение подозреваемому в убийстве двух школьниц

Сотрудники Следственного комитета в Кузбассе предъявили обвинение в убийстве двух десятилетних местных жительниц ранее судимому 41-летнему мужчине.

Девочки пропали 6 сентября. В последний раз их видели живыми в местном магазине в компании предполагаемого преступника. Позднее тела несовершеннолетних обнаружили в ходе поисковой операции, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Местные правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Вскоре они задержали злоумышленника, который ранее был осужден за преступления на сексуальной почве и вышел из тюрьмы в 2019 году. По предварительным данным, он несколько раз нарушал условия надзора. Расследование преступления продолжается.