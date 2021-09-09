Стоимость бензина снизилась в России впервые за год

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о падении средних розничных цен на бензин в стране.

Это произошло впервые за год, уточняет РБК. Издание ссылается на статистику ведомства, опубликованную по данным за неделю с 30 августа по 6 сентября.

«Цены на бензин автомобильный снизились на 0,3%, дизельное топливо — на 0,1%», — говорится в сообщении.

Таким образом, бензин для жителей России в среднем стал дешевле на 15 копеек, до 48,93 рубля за один литр. Дизельное топливо потеряло в цене 7 копеек, добравшись до отметки в 50,62 рубля за литр.