Поиск двух пропавших под завалами дома продолжается в Ногинске

Поиск двух человек продолжаются под завалами пострадавшего от взрыва газа жилого дома в подмосковном Ногинске, сообщили в экстренных службах.

Пока остается неизвестна судьба двух девушек. В списках значатся их фамилии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

К настоящему моменту спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела четырех человек, в том числе девочки-подростка. Еще 15 человек пострадали, госпитализированы шестеро пострадавших.

Взрыв газа произошел около 07:00 в среду, 8 сентября, в жилом многоквартирном доме на улице 28 Июня. После хлопка произошло обрушение второго, третьего и части четвертого этажей. Из здания были эвакуированы свыше 170 человек.

Согласно предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки бытового газа. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. В городе объявлен трехдневный траур.