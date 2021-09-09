Прощание с погибшим главой МЧС Зиничевым пройдет в Москве в пятницу

Церемония прощания с погибшим министром чрезвычайных ситуаций России Евгением Зиничевым пройдет в российской столице в пятницу.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что мероприятие пройдет в здании МЧС 10 сентября. Оно расположено на улице Ватутина.

Тело Зиничева в тот же день направят на родину. Его похоронят в Санкт-Петербурге.

Ранее спецборт МЧС с телом министра приземлился в аэропорту Внуково. Об этом информировал ТАСС со ссылкой на источники в авиаслужбах.

МЧС России в среду сообщило, что глава ведомства погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет. Зиничев работал в органах госбезопасности с 1987 года. Пост главы МЧС он занимал с 18 мая 2018 года.