Провал голосования в Раде по просьбе к США предоставить Киеву статус основного союзника вне НАТО, стал потерей «уникальной возможности», считает депутат ВР Алексей Гончаренко.

Парламент Украины отклонил обращение к американскому конгрессу о предоставлении Киеву особого статуса. За инициативу высказались 24 депутата, 226 парламентариев проголосовали против.

«Мы таким образом упустили уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения», — прокомментировал итоги голосования член партии «Европейская солидарность» в своем Telegram-канале.

Среди стратегических потерь Киева Гончаренко отметил упущенную возможность перейти в статус союзника США. По его мнению, подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне рамочное соглашение в сфере обороны «не имеет и части» преимуществ, которые Украина могла получить со статусом основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал обращение украинских депутатов к США с просьбой предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО. Парламентарий считает, что с помощью угрозы вступить в НАТО Украина пытается напугать Россию, но на самом деле упорно ведет к краху собственное государство.