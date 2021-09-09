Аналитики Military Watch оценили преимущества истребителя Checkmate перед J-10

Геополитические интересы США находятся под угрозой из-за российского истребителя Checkmate и китайского J-10. Определили лидера среди них аналитики Military Watch Magazine.

По мнению авторов работы, данное сравнение поможет оценить не только самолет с наибольшим преимуществом в бою, но и какой военный подход окажет максимальное воздействие на геополитические интересы Соединенных Штатов. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Самолет J-10 поступил на вооружение Китая в 2006 году как легкий истребителя четвертого поколения. Регулярные обновления позволяют ему до сих пор соответствовать современным стандартам. Российский и китайский истребители во многих аспектах идентичны. Однако главное отличие Checkmate от J-10 в том, что он поставляется не только на отечественный рынок.

Российский Checkmate делает большой упор на зарубежные рынки. Будучи самым дешевым самолетом-невидимкой, он является лучшим выбором для потенциальных врагов США. Также сыграла роль ориентированность Checkmate на конкуренцию с американским F-35. Все эти факторы делают российский истребитель гораздо большей угрозой для геополитических интересов Запада, чем J-10, заключили китайские аналитики.