Пушков объяснил идею создания армии Евросоюза недоверием к США

США потеряли уверенность Евросоюза в способности защитить союзников Альянса, заявил сенатор Алексей Пушков.
Таким образом политик ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее высказался об опасности создания сил быстрого реагирования Евросоюза. По его мнению, ЕС не нуждается в структурах, которые станут копировать функционал Альянса, в противном случае это приведет к ослаблению и разобщению всей Европы.
Пушков же считает, что подобное заявление Столтенберга лишь показывает страх НАТО. Альянс понимает, что ему уже не доверяют.
«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его мнению, действия в Афганистане надолго оставили неприятный след на репутации армии США. Изъявленное желание Евросоюза об «автономии» демонстрирует это лучше всего.