Пушков объяснил идею создания армии Евросоюза недоверием к США

США потеряли уверенность Евросоюза в способности защитить союзников Альянса, заявил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом политик ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее высказался об опасности создания сил быстрого реагирования Евросоюза. По его мнению, ЕС не нуждается в структурах, которые станут копировать функционал Альянса, в противном случае это приведет к ослаблению и разобщению всей Европы.

Пушков же считает, что подобное заявление Столтенберга лишь показывает страх НАТО. Альянс понимает, что ему уже не доверяют.