Цены на бензин снизились после падения спроса на российских АЗС

Возвращение россиян из отпусков и падения спроса повлияло на снижение цен на бензин, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В сентябре фактор сезонности играет меньшую роль на рост цен на бензин. Причиной также могла стать угроза полного закрытия экспорта бензина. Юшков прогнозирует, что цены на бензин к концу года могут уложиться в рамки инфляции, информирует РИА Новости.

В августе цены на бензин выросли из-за повышенного спроса на топливо, так как в этот период россияне отправлялись в путешествия в основном на авто из-за закрытия границ. По словам эксперта, завершения сезона ремонта на НПЗ также могло отразиться на стабилизации цен на топливо.