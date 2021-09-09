Переизбрание Зеленского на второй срок может зависеть от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет избраться на второй срок без встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Такая встреча не имеет никакого смысла для Путина, но Зеленскому она просто необходима. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник телеканалу «Наш».

«Самая банальная причина – это демонстрировать успехи в мирном урегулировании… Тема, по которой сегодня тупик, "оживет" немного для Владимира Александровича», — сказал он.

Бортник уверен, что без нормализации отношений с Россией, украинский президент не сможет во второй раз занять свой пост. Политолог напомнил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко пытался переизбраться, но при этом не искал общий язык с Москвой. Хоть Киев и остается неподконтрольным России, и Москва не может продвинуть своего кандидата, но она имеет «ключевые предохранители», которые оказывают влияние на ситуацию в стране.