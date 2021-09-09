ЦПВС: боевики в сирийском Деръа сдали больше 300 единиц оружия

Боевики в сирийском городе Деръа, которые недавно занимали квартал Аль-Балад, сдают вооружение правительственным силам.

Соответствующей информацией с представителями СМИ поделился представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Гуляев. Недавно стало известно, что в сентябре боевики и семьи стали покидать Деръа, пользуясь гуманитарным коридором. Это произошло после того, как представители российского центра приняли участие в переговорах.

Гуляев сообщил, что сейчас боевики сдали больше 300 единиц стрелкового оружия. По его словам, в этом списке есть минометы и станковые гранатометы. Сдача вооружения — это одно из условий для амнистии членам незаконных формирований. При этом у боевиков есть возможность покинуть Деръа и поехать на север Сирии.