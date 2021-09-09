Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества на «Госуслугах»

Мошенники от имени портала «Госуслуги» сообщают о технической ошибке и предлагают пройти повторную регистрацию на сайте, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В интервью РИА Новости эксперт отметил, что аферисты пишут потенциальным жертвам от имени «Госуслуг», что их открепили от поликлиники из-за технической ошибки. Злоумышленники отмечают, что в непростой эпидемиологической ситуации нужно как можно скорее прикрепиться к медицинскому учреждению снова.

«Прикрепление к государственной поликлинике бесплатно, за него не нужно платить комиссию или пошлину», - напомнил Кузнецов.

После того как человек согласился пройти перерегистрацию на портале, мошенники отправляют потенциальную жертву на ссылку сайта-двойника «Госуслуг». Потом человек заполняет анкету и оплачивает пошлину, которая составляет примерно две тысячи рублей.

В результате махинации, помощью пароля и логина для входа в настоящий профиль жертвы на «Госуслугах» злоумышленники получают возможность использовать данные для оформления кредитов и микрозаймов.