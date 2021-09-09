Handelsblatt: смена власти в Германии может стать препятствием для «СП-2»

Новые власти Германии могут стать препятствием на пути реализации газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявили издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман.

В издании сообщили, что в случае отказа федерального правительства Германии от реализации «СП-2», Европейская комиссия сможет не бояться конфликта с ФРГ. Отмечается, что ЕК может потребовать выполнять требования Газовой директивы к «Газпрому» в полном объеме. Об этом информирует Handelsblatt.

Противники проекта надеются, что изменение власти в Германии может стать причиной того, что США введут новые санкции против газопровода «Северный поток – 2». Отмечается, что смена позиции немецких властей к «СП-2» может повлиять на решение суда по иску Немецкой экологической организации, требующей аннулировать разрешения на строительство и реализацию проекта.