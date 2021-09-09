Захарова обвинила Вашингтон и Европу в потворстве диверсиям Киева в Крыму

Страны Запада воспринимают диверсии Киева в Крыму как нормальное явление. Соответствующим заявлением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МВД Крыма недавно сообщала, что 23 августа в поселке Перевальное Симферопольского района был поврежден газопровод, который используется для снабжения села и воинской части. Специалисты восстановили его работу на следующий день. Сотрудникам ФСБ 3 сентября удалось задержать злоумышленников, которыми были Асан и Азиз Ахметовы. Они в июне были на Украине, где прошли обучение по взрывному делу. Киев обещал исполнителям примерно две тысячи долларов за атаку.

Захарова сообщила в Telegram-канале, что западные государства не замечают, как Украина старается внести «разлад и деструктив» на полуостров. По ее словам, Запад поддерживает антироссийскую политику Киева. Она подчеркнула, что Вашингтон и Брюссель знают детали диверсии, но молчат.