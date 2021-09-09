Politico: Байден планирует созвать саммит по борьбе с COVID-19 в сентябре

Американский лидер Джо Байден собирается созвать большой саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мероприятие запланировано на конец сентября, передает издание Politico.

Источники газеты, которые знакомы с ситуацией, сообщили, что саммит посвятят мерам реагирования на коронавирусную пандемию и усилиям по вакцинации. Мероприятие должно быть приурочено к неделе сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время третьей декады сентября.

Газета отметила, что некоторые страны уже получили информацию о планах Байдена организовать глобальную конференцию. При этом США еще не направляли приглашения другим участникам саммита.