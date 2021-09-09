Тело четвертой женщины извлекли из-под завалов в Ногинске

Число погибших в результате взрыва в подмосковном Ногинске увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в МЧС.

Тело женщины извлекли из-под завалов в 00:12 по московскому времени. Ранее оставались в списках без вести пропавших только три человека, среди них один ребенок. Спасатели также обнаружили под завалами три тела погибших, включая труп девочки-подростка.

Взрыв бытового газа произошел в Ногинске в среду утром. Спасатели оперативно эвакуировали более 170 жителей. Сообщалось о 15 пострадавших в результате взрыва. Шесть человек были отправлены в больницу. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске объявили трехдневный траур.