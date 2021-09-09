Куба и Никарагуа выразили соболезнования из-за смерти главы МЧС Зиничева

Представитель МИД Кубы Эмилио Лосада и лидер Никарагуа Даниэль Ортега выразили соболезнования из-за смерти российского министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева.

Зиничев скончался во время учений в Норильске. Министр спасал кинорежиссера Александра Мельника. Соответствующей информацией поделилось МЧС. Спасателю было 55 лет. Должность министра он занял в 2018 году. В прошлом году Зиничеву присвоили звание генерала армии.

Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо заявили, что смерть Зиничева, который отдал жизнь во время спасения другого человека, является героической. Министр скончался при исполнении долга служения и помощи гражданам, добавили в Никарагуа.

Лосада сообщил на своей странице в Twitter, что сожалеет из-за смерти Зиничева. Директор кубинского МИД отметил, что Гавана и российский министр поддерживали дружбу и партнерство в сфере чрезвычайных ситуаций.