Собянин оценил предложение по объединению Москвы и области

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность объединения столицы России и области, а также назвал причины, по которым не нужно этого делать.

Объединение Москвы и области сейчас нецелесообразно. По мнению Собянина, слияние столицы и Подмосковья приведет только к усложнению управления всем регионом, а не к упрощению. Градоначальник подчеркнул, что у Москвы достаточно собственных проблем и целей.

Каждая система имеет свои плюсы и минусы, пояснил Собянин. Однако если очевидные минусы отсутствуют, то такую систему лучше оставить в покое, потому что она выстроилась. По мнению столичного мэра, система государственного управления в Москве и Подмосковье является крайне сложной. Собянин сделал соответствующее заявление во время беседы с «Комсомольской правдой».