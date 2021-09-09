Режиссер «Солнцепека» Бриус рассказал о создании фильма про Донбасс

Фильм «Солнцепек» о трагических событиях, произошедших в 2014 году в Донбассе, вышел в России как в кинотеатрах, так и на онлайн-платформах.

Война и истории людей, которые с нее вернулись, их чувства и моральный выбор всегда были темами, интересовавшими людей, заявил режиссер фильма Максим Бриус. Он рассказал, что хотел сделать фильм без выстрелов, но его приятель, сценарист Владимир Измайлов предложил иное видение темы, основанное на документальных фактах. По его словам, фильм получил огромное число благодарных откликов, судя по которым, можно сделать вывод, что была задета острая тема. Об этом информирует «ПолитРоссия»

Бриус признался, что не все актеры согласились участвовать в картине, беспокоясь о себе или о родственниках на Украине. Оставшиеся имели актерское и личное мужество, отметил режиссер. Бывшего афганца и главную роль в фильме сыграл Александр Бухаров. По словам Бриуса, его боль связана с переживаниями одесской трагедии. Режиссер также рассказал, что морально состарился к концу съемок.