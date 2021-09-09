Вассерман рассказал, что произойдет с украинской ГТС через пять лет

Евросоюз, вместо того, чтобы через несколько лет вкладывать средства в ремонт украинской газотранспортной системы, предпочту построить еще один газопровод из России, например, «Северный поток – 3».

Уверенность в этом в эфире YouTube-канала «Радио Аврора» высказал известный российский публицист, телеведущий и политически консультант Анатолий Вассерман, по словам которого, потребность европейцев в нескольких «Северных потоках» изначально не вызывала сомнений.

Украина, обретя в результате распада Советского Союза независимость, практически не вкладывала деньги в ремонт доставшейся ей в наследство газотранспортной системы, а между тем потребности Европы в российском газе постоянно росли, напоминает Вассерман. А точкой невозврата для Киева, по его словам, стал Майдан 2014, который привел к тому, что украинское направление транзита российского газа в ЕС перестало быть предпочтительным и приоритетным и для российских поставщиков голубого топлива, и для европейских потребителей.

К концу достройки «Северного потока – 2» состояние ГТС Украины было уже критичным, но еще не безнадежным, считает Вассерман. В случае необходимости «Газпром» и европейские энергетические компании могли бы вложить несколько миллиардов долларов и восстановить украинскую трубу до приемлемого уровня, но с каждым годом шансы на это тают.

«Через несколько лет потребуется строить еще пару веток газопровода, потому что украинская часть советской ГТС еще дышит, но уже на ладан. Насколько я могу судить, в постсоветское время на три "р" – ремонт, реконструкцию и развитие – отчисляли в разы меньше, чем при СССР, а после террористического госпереворота, похоже, вообще ни гроша в эти самые три "р" не вложено», — напомнил аналитик.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Таким образом, из-за неспособности Украины вкладывать средства в трубу и ее нежелания передавать газотранспортную систему под контроль международного консорциума, Европа и Россия могут построить «Северный поток – 3».

И в этом смысле, по словам Вассермана, можно лишь пожалеть, что Москва сразу не договорилась с Берлином и Брюсселем о строительстве нескольких газопроводов в Балтийском море, и теперь на каждый новый проект потребуется получать новое разрешение.

«Сейчас ГТС Украины теоретически еще можно отремонтировать, но на это понадобится угробить по меньшей мере десяток миллиардов долларов, а то и пару десятков. А еще лет через пять будет значительно дешевле построить новую систему, а не чинить эту. Ну, а новую систему никто не будет прокладывать через земли, где правят открытые террористы», — добавил Вассерман в заключение.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее агентство Bloomberg, сообщило, что поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться уже с 1 октября текущего года. Однако, при этом эксперты напоминают, что новому российскому газопроводу перед вводом в эксплуатацию еще предстоит пройти ряд бюрократических процедур, и в первую очередь – сертификацию.