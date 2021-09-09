Сатановский назвал главную национальную идею современной Украины

Идея украинского журналиста Дмитрия Гордона переименовать Украину в Россию-1, а Россию – в Россию-2, была высказана только для того, чтобы, в соответствии с главной национальной идеей Киева, потроллить Москву.

Об этом, продолжая свою рубрику «Из жизни идиотов», пишет в личном Telegram-канале российский политолог Евгений Сатановский.

Ранее, напоминает президент Института Ближнего Востока, на Украине была озвучена идея переименовать страну в Русь-Украину, в ответ на которую официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила еще один вариант переименования – УкРусь.

Но теперь, журналист Дмитрий Гордон, которого на Украине и в среде российских либералов считают знаменитым интервьюером, высказал еще одну идею – переименовать Украину в Россию.

«Идея состоит в том, чтобы потроллить Россию, которая, по идее Гордона, должна быть переименована в Россию-2. Такая уж на Украине теперь главная национальная идея — Россию троллить, — отмечает Сатановский. — Как во главе страны встал шут гороховый, так у нее все общение с внешним миром в клоунаду и превратилось. Не страна, а погост, на котором все местные черепа лыбятся».

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Ну а раз пошел такой троллинг, рассуждает политолог, то Украину действительно надо переименовать, и раз уж она хочет стать Россией с номером, то, в полном соответствии с теорией писателя-фантаста Сергея Лукьяненко о наименовании параллельных миров, в Россию-ноль.

Раз сама Украина видит себя именно базовым миром, миром-предтечей, с которого все началось, то ей должен быть присвоен как раз нулевой номер. Или ей нужно не присваивать вообще никакого номера, а просто назвать ее Россией и объединить с нами.

«Оно и правильно будет. И в точности соответствовать основополагающей идее (президента РФ Владимира) Путина насчет того, что русские с украинцами и белорусами — один народ», — рассуждает политолог. — Радует, что они там, на Украине, сами к этому пришли, хотя и несколько парадоксальным путем — через ж-пу».

Но и это, по ироничному определению Сатановского, объяснимо, так как постоянная утечка мозгов, сначала в Россию, а в последнее время на Запад, не могла не сказаться на генофонде и состоянии мозгов оставшихся украинцев. И сложившейся ситуации, уверен политолог, уже не исправить.