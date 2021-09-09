Sohu: вывод немецких экспертов о поражении РФ в войне с США вызывает недоумение

Аналитики из Германии, прогнозируя исход возможной войны между Россией и Соединенными Штатами Америки, пришли к выводу, что, если стороны откажутся от использования ядерного оружия, победу одержат американцы.

Однако, как отмечают эксперты китайского издания Sohu, эти выводы немецких аналитиков противоречат реальности.

«Немецкие эксперты откровенно заявили, что если Соединенные Штаты действительно начнут войну с Россией, то последняя не продержится больше месяца», — говорится в материале китайского издания, перевод которого приводит информагентство «ПолитРоссия».

Главное упущение немцев, по мнению китайских экспертов, заключается в том, что на Западе, как правило, обращают большое внимание на соотношение сил с сточки зрения военно-технической базы противоборствующих сторон. И в этом плане США действительно обладают преимуществом над РФ. Однако и Россия со своей стороны имеет два неочевидных преимущества над американцами, уверены китайцы.

Во-первых, Россия располагает настолько огромной стратегической глубиной своей обороны, что в случае конфликта, любой противник, в том числе и американцы, неизбежно столкнется с большими проблемами.

А во-вторых, китайские эксперты напоминают о русском менталитете, который делает россиян боевой нацией, отличающейся от других умением сражаться и стойкостью.

Федеральное агентство новостей /

«Исходя из этого, США едва ли могут справиться с Россией в вооруженном противостоянии», — констатировали авторы Sohu.

Напомним, ранее американские военные эксперты призвали НАТО к укреплению восточных рубежей, предупредив Североатлантический Альянс о серьезной военной мощи России.