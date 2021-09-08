Аксенов: Крым имеет надежную защиту от внешних угроз

Крым имеет хорошую защиту от внешних угроз. Соответствующее заявление сделал глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов заявил, что полуостров навсегда останется российским и никогда больше не вернется в состав Украины. По его словам, крымчанам не нужно обращать внимание на различные платформы.

«С точки зрения безопасности Крым всем обеспечен», — подчеркнул он, добавив, что не советует никому нападать.

Глава Крыма отметил, что ничего не представляет угрозу для полуострова. Он также посоветовал никому не нападать на него. Аксенов также сообщил, что саммит «Крымская платформа» является абсурдом и ересью.

На этом мероприятии обсуждали вопросы возвращения Крыма на Украину. Саммит был создан по инициативе Киева. В нем приняли участие больше 40 государств и международных организаций.