Коммунист со звучной фамилией Алексей Русских победил на минувших выборах и полноценно занял кресло губернатора Ульяновской области. До сих пор он полгода руководил «родиной Ильича» в статусе врио. Чем успел отличиться новоиспеченный глава региона за этот период, выясняла «Политика Сегодня».

Настоящий друг

Бремя шефства над областью Русских принял в апреле этого года. Появление члена КПРФ в регионе стало поистине ярким: месяца не прошло, как он оказался в центре пикантного скандала.

Примерного семьянина заподозрили в связи с некой БДСМ-госпожой Леди Инферно, она же Александра Бествитская. Девушка прославилась оказанием интимных услуг специфического характера, в числе которых значатся и «туалетные игры».

Вывод о близком знакомстве политика и госпожи сделали представители сомнительного радикального национал-патриархического движения «Мужское государство», которое ранее едва не было запрещено на территории Российской Федерации. Они провели интернет-рейд и обнаружили, что член КПРФ завел дружбу со жрицей любви в соцсетях. А как утверждает сама Леди Инферно, дружит она только с теми, кого знает лично.

Конечно, обвинения существенными доказательствами активисты подкрепить не смогли, но от публикаций в СМИ у избирателей осадочек остался. Происки ли это несогласных с назначением Русских врио главы области или же оплошность аппарата коммуниста — история умалчивает. С другой стороны, слухами о связи власть имущего с труженицами постельного цеха не удивить. Вспомнить хотя бы генпрокурора Юрия Скуратова, которого тоже подозревали в непотребном досуге в кругу девушек с низкой социальной ответственностью.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Покоритель соцсетей

Впрочем, щекотливая ситуация не поколебала решимости тогда еще временно исполняющего обязанности руководителя региона завоевать доверие ульяновцев, и он пошел по пути прогресса: губернатор зарекомендовал себя как ярый поклонник блогерства.

Сейчас Русских активно ведет сразу четыре аккаунта в соцсетях, где регулярно отчитывается о трудах на благо народа. В молодежном TikTok знакомый Леди Инферно пока не зарегистрировался, но уже попал в топ-5 самых активных российских губернаторов в Instagram.

Потенциальный ценитель латексных костюмов настолько влился в блогерскую жизнь, что не преминул похвастаться дружбой с одним из самых известных представителей тусовки Гусейном Гасановым. В качестве доказательства теплых взаимоотношений в середине августа видеоблогер посетил Ульяновск по особому приглашению коммуниста.

Встреча двух покорителей соцсетей прошла позитивно: погуляли по городу, полюбовались достопримечательностями и, как в лучших традициях звезд Instagram, запечатлели этот увлекательный день на фото.

Злые языки, конечно, стали поговаривать, что все это предвыборные потуги пиар-службы Русских, чтобы приподнять его рейтинг. С другой стороны, не знакомством же с БДСМ-госпожой щеголять перед молодым поколением.

Prt Scr vk.com / Ульяновск 73

Ульяновский Шумахер

Не успело радостное настроение от приезда Гасанова развеяться, как на горизонте губернатора замерцал новый скандал. Оказалось, что алый цвет прельщает коммуниста не только в партийной атрибутике, но и на дорогах: автомобиль, на котором передвигается Русских, «поймали» за ездой на красный свет.

Буквально на следующий день после прогулки с Гасановым по Сети разошлось видео с нарушением дорожных правил губернаторским кортежем. Статус машины выдали госномер и мигалки (такое преимущество положено только главе региона). Куда так спешил Русских, что пренебрег ПДД, осталось тайной. Вопреки своей блогерской активности, член КПРФ оставил инцидент без комментариев.

Амбициозный реформатор

На фоне досадных промахов губернатор объявил, что сделает все, чтобы поднять уровень зарплат ульяновцев до средних по стране показателей. Особенно коммунист подчеркнул, что «зарплата должна расти с плюсом». В народе идею поддержали, но с иронией — отрицательный рост заработной платы действительно не нужен. Сейчас область со среднемесячным показателем дохода в 34,4 тыс.рублей находится на 64 месте по России.

Кроме того, Русских планирует сделать региональные библиотеки более привлекательными для людей, преобразить транспортную инфраструктуру и поднять промышленность области на новые высоты.

В разгар голосования — 18 сентября — появилась информация о том, что Алексей Русских распорядился создать специальную комиссию по обещанному повышению уровня заработной платы на предприятиях.

Возможно, все эти намерения и помогли ульяновскому коммунисту набрать рекордные 83,2% голосов на прошедших выборах. При том, что по партийным спискам в Госдуму в области лидирует «ЕР» (39,3%).